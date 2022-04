Caminhões levam doações para moradores de Nova Iguaçu - Divulgação

Caminhões levam doações para moradores de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 07/04/2022 09:35

O Sistema Fecomércio RJ doou, nesta semana, uma tonelada de água mineral para a Associação de Moradores do Bairro Caioaba e Adjacência, em Nova Iguaçu. O montante, entregue por meio do Mesa Brasil Sesc RJ – programa de segurança alimentar e nutricional do Sesc RJ –, está sendo distribuído às vítimas das chuvas que atingiram a região no último fim de semana.

O Sistema também distribuirá nos próximos dias oito toneladas em cestas básicas para instituições socioassistenciais que atendem pessoas que sofreram perdas com o temporal, além de material para a limpeza das suas residências.



Pessoas físicas interessadas em ajudar as vítimas da Baixada Fluminense e da Costa Verde podem entregar suas doações na sede do programa, no Sesc Madureira (Rua Ewbank da Câmara 90).