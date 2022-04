Buteco do Portuga vai tentar terceiro título com 'Próxima parada, Estação Maxabomba. Vulcão adormecido' - Divulgação

Buteco do Portuga vai tentar terceiro título com 'Próxima parada, Estação Maxabomba. Vulcão adormecido'Divulgação

Publicado 09/04/2022 15:16

Campeão regional do último concurso ‘Comida di Buteco’ e segundo colocado na etapa nacional, o iguaçuano Buteco do Portuga lançou nesta semana o seu candidato para a disputa deste ano. Trata-se do ‘Próxima parada, Estação Maxambomba. Vulcão Adormecido!’, uma bata recheada com creme de camarão, de dar água na boca.

O nome e a apresentação do prato são cheios de referência a cidade berço do tradicional bar. ‘Próxima parada, estação Maxabomba’ é uma referência ao trem, um dos principais meios de transporte da região, e que também decora o prato, carregando rodelas de laranja, uma vez que a cidade já foi conhecida por ser uma das principais produtoras da fruta no estado. Já ‘Vulcão adormecido’, é uma referência à Serra do Vulcão, área de turismo ecológico e que abriga a tradicional rampa de voo livre da cidade e, por isso, as asas deltas também fazem parte da decoração do petisco.

Dono do estabelecimento, o empresário Paulo Faria explica que o objetivo este ano foi homenagear a cidade-mãe da Baixada Fluminense, exaltando tudo que Nova Iguaçu tem de bom e de melhor.

“Esse ano vamos falar da nossa cidade, Nova Iguaçu. Sua história, seus encantos, sua beleza, nossa gastronomia e tudo que nossa cidade tem de melhor. Então esperamos todos para conhecer, experimentar e votar no nosso petisco, uma batatinha recheada com creme de camarão. Venham nos prestigiar. Juntos faremos uma grande festa rumo ao tri”, disse Paulo, que além do título do ano passado, também ganhou o concurso em 2018.

Naquele ano, o Buteco do Portuga levou o título com o ‘Marmita do Cabral’, enquanto ano passado, foi a vez do ‘Roupa Velha’ brilhar. Mais do que isso, chamou a atenção de um estabelecimento na Baixada Fluminense superar outros das chamas ‘regiões nobres’. Paulo ressalta que além das referências a cidade, ele espera que a clientela venha conhecer o bar e as maravilhas iguaçuanas.

“Criamos um petisco voltado as nossas referências, a Fazenda São Bernardino, Cachoeiras de Tinguá, as Igrejas de Santo Antônio e São Jorge. Esperamos que todos venham aqui não só para provar o petisco, mas conhecer também a história da nossa cidade, que tem muita coisa boa”, afirmou.