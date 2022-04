Material descartado irregularmente foi coletado para análise - Divulgação/PMNI

Publicado 07/04/2022 21:17

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Iguaçu (SEMAM) segue investigando a origem de um descarte criminoso, possivelmente de betume, em um terreno no bairro de Vila Nova. Uma equipe do setor de Emergências Ambientais do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) esteve no local nesta semana e coletou amostras do produto para ser analisado.

O caso aconteceu há uma semana. O material foi arrastado pelas águas da chuva que atingiram a cidade na semana passada, invadindo as casa de moradores, causando danos materiais, na vegetação, além de colocar em risco a saúde das pessoas e de animais.



A SEMAM segue orientando os moradores quanto aos cuidados com o contato com o produto químico durante a limpeza das casas, carros e quintais atingidos pelo material, que teria sido despejado por um caminhão-tanque.



“Vamos solicitar à Secretaria Municipal de Saúde que envie uma equipe técnica para avaliar e orientar a população quanto ao consumo de água das cisternas, além de profissionais que possam monitorar possíveis contaminações de quem teve o contato físico com o produto”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Fernando Cid.



Ainda segundo ele, o dono do terreno onde houve o descarte criminoso também será responsabilizado de forma administrativa, para que ele cuide do espaço e não o deixe abandonado.



A Secretaria de Meio Ambiente de Nova Iguaçu esteve no local no domingo (3) orientando os moradores a fotografarem os danos causados pelo produto para pedir o ressarcimento aos responsáveis. O caso, caracterizado como crime ambiental, foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu).