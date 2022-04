Famílias estão recebendo cestas básicas em Nova Iguaçu - Divulgação/PMNI

Famílias estão recebendo cestas básicas em Nova IguaçuDivulgação/PMNI

Publicado 07/04/2022 16:56

A Prefeitura de Nova Iguaçu segue nesta quinta com a distribuição de cestas básicas e kits de limpeza às famílias vítimas do temporal que atingiu a cidade na semana passada. Cerca de 2.300 cestas e kits estão começaram a ser entregues ontem pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) em 13 locais.

O prefeito Rogerio Lisboa, que desde sábado vem acompanhando de perto as necessidades da população e fiscalizando o trabalho dos órgãos públicos empenhados em amenizar os danos causados pela chuva, garantiu que as famílias afetadas serão atendidas.

“Apesar de todos os nossos esforços em promover melhorias para a cidade, como a canalização do Rio Botas, a chuva da última semana foi muito acima do normal, mais que o dobro da média prevista para o mês de abril. Nossas equipes estão fazendo a limpeza das ruas, cadastrando as famílias afetadas e tudo o que é necessário para que, em breve, a vida de todos volte ao normal”, garantiu.

As cestas básicas contém 16 itens. Entre eles, 2kg de feijão, 5kg de arroz, 3kg de açúcar, óleo, sal, farinha, macarrão, molho de tomate, carne seca, café, biscoito, leite e achocolatado. Já os kits de limpeza são compostos por vassoura, rodo, água sanitária, panos de chão, sabão em pó, detergente, e cinco sacos de lixo de 100 litros.

Uma das pessoas que recebeu a cesta e o kit de limpeza foi Nathália Paixão de Souza, de 31 anos. A doméstica, que mora no bairro Jardim Canaã e está grávida, perdeu todo o enxoval do filho Gael. Diante deste momento de extrema dificuldade, ela revela que a entrega da cesta vai ajudar a família, que luta por um recomeço.

“Perdi tudo em minha casa e estamos tentando recomeçar. A cesta básica vai ajudar, pelo menos por enquanto, e esse gesto ajuda bastante a aliviar o nosso sofrimento”, contou.

Quem ainda não se cadastrou para receber os donativos deve procurar, até sexta-feira (8), os seguintes Centros de Referência de Assistência Social (CRAS): Austin, Fazenda Cabuçu, Morro Agudo, Maxambomba e Serra do Vulcão. Para o cadastramento, é necessário apresentar comprovante de residência e um documento original. Quem não tiver em mãos, poderá informar o número da identidade ou do CPF, para que seja consultado pela equipe do CRAS.

O horário de atendimento para cadastramento é de 9h às 17h. Já a entrega de kits começa a partir das 12h. O endereço dos CRAS e dos Pontos de Entrega estão em http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/entregadekits/.