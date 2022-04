Sesc de Nova Iguaçu retomou sessões presenciais de cinema neste mês - Reprodução

Sesc de Nova Iguaçu retomou sessões presenciais de cinema neste mêsReprodução

Publicado 09/04/2022 21:53

O Sesc RJ de Nova Iguaçu retomou neste mês de abril o projeto CineSesc, através do qual a instituição promove sessões de cinema gratuitas em suas unidades tendo como foco produções que tiveram pouco destaque no circuito comercial brasileiro. Neste domingo haverá sessão infantil com Asterix e o Segredo da Poção Mágica.

Por conta da pandemia, as atividades audiovisuais haviam migrado para o ambiente on-line, mas com as condições sanitárias favoráveis o projeto volta ao presencial com a mostra “Cinema e Negritude”, que se estende até o fim do mês.



Os longas em cartaz na unidade será A Rainha Nzinga chegou (2019), de Isabel Casimira Gasparino e Junia Torre. Já os curtas são Pattaki (2018), de Everlane Moraes; Meus santos saúdam teus santos (2021), de Rodrigo Antonio; Ser feliz no vão (2020), de Lucas H. Rossi dos Santos.



De acordo com Leandro Luz, analista de Audiovisual do Sesc RJ e um dos curadores da mostra, as produções trazem como tema memórias afro-atlânticas, danças e ritos, antigos reinos e suas rainhas, religiosidades e experimentações com o corpo:



“Ao apresentar este recorte de três longas-metragens emblemáticos do cinema brasileiro contemporâneo e duas sessões de curtas, o CineSesc fomenta a reflexão acerca do tema e contribui para garantir maior visibilidade às narrativas, tradições, culturas e religiões que muitas vezes foram invisibilizadas, mas que vêm rompendo com o lugar social que por séculos lhes foi imposto, mas nunca aceito”, afirma.



Para as crianças – Além da mostra “Cinema e Negritude”, dirigida ao público jovem e adulto, o CineSesc retoma este mês as exibições de cinema para crianças e toda família. Neste mês, as sessões infantis exibirão Asterix e o segredo da poção mágica (2018), de Louis Clichy e Alexandre Astier; Miúda e o guarda-chuva, de Amadeu Alban (2019.



Sessões no Sesc Nova Iguaçu

Sessão de Curtas II: Ilha: 12/4 e 28/4

Sessão de Curtas: Pattaki / Meus Santos saúdam teus Santos / Ser feliz no vão: 14/4 e 26/4

A Rainha Nzinga Chegou: 19/4

Horário: 10h, 14h e 18h



Asterix e o Segredo da Poção Mágica (infantil): 10/4

Miúda e o guarda-chuva (infantil): 24/4

Horário: 11h e 14h