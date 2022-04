Roda de conversa sobre autismo marca semana de conscientização sobre o espectro autista - Divulgação

Roda de conversa sobre autismo marca semana de conscientização sobre o espectro autistaDivulgação

Publicado 12/04/2022 17:00

Foi colocado em pauta o tema ‘’Verdades e Mitos sobre o Transtorno de Espectro Autista’’, com o objetivo de aumentar a discussão sobre o assunto e esclarecer as questões acerca do assunto. Atividades teóricas e práticas foram realizadas durante a manhã do dia 11 de abril.

A reunião contou com a presença de profissionais do equipamento da saúde mental, conselheiros tutelares, pais e responsáveis, do vereador Isaque Demani, da Associação Friburguense de Amigos e Pais do Educando (Afape), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e Associação Pestalozzi.