Fachada do edifício-sede da Cedae - Tomaz Silva/Agência Brasil

Fachada do edifício-sede da CedaeTomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 11/04/2022 11:00

O abastecimento de água em Nova Iguaçu será reforçado. A Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) iniciou, recentemente, a construção da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) Tinguá, que beneficiará cerca de 150 mil moradores da região. Com vazão de 650 litros por segundo (l/s), a unidade será operada de forma automatizada por meio de tecnologia capaz de monitorar, em tempo real, todas as etapas do tratamento de água.

A nova estação irá garantir mais segurança ao fornecimento de água devido ao sistema de microfiltração. A estrutura consiste na filtração direta da água bruta através de uma membrana semipermeável, composta por poros extremamente pequenos, capazes de reter partículas minúsculas, incluindo micro-organismos

As tecnologias da nova ETA vão possibilitar a manutenção da vazão do manancial mesmo após períodos de chuvas fortes, quando a quantidade de lama e galhos de árvores carreados pelos rios aumenta a turbidez no manancial – e acaba demandando mais tempo para o tratamento da água.

A ETA Tinguá faz parte do Sistema Acari, composto por cincos represas (São Pedro, Rio d’Ouro, Tinguá, Xerém e Mantiquira) que abastecem Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti e parte do Rio de Janeiro. Além da unidade Tinguá, prevista para ser concluída no fim deste ano, mais duas outras ETAs serão construídas para contemplar os mananciais do sistema. A próxima obra, da ETA Xerém, será licitada em abril.