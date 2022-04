Agentes da concessionária atuaram em serviços nas ruas do município - Divulgação

Publicado 12/04/2022 20:33

A cidade de Nova Iguaçu foi uma das mais afetadas pelas fortes chuvas que atingiram recentemente a Baixada Fluminense e o Rio de Janeiro. Desde então, a concessionária Águas do Rio mobilizou mais de 150 profissionais na recuperação da cidade, que decretou situação de emergência na última semana. A concessionária contribuiu com a força-tarefa da prefeitura, entre os dias 02 e 09 de abril, atuando com equipes e maquinários.



A ação envolveu limpeza das ruas mais atingidas, com a remoção de lama, garantiu a desobstrução das vias e tubulações, principalmente, nos bairros de Moquetá, Santa Eugênia e Centro. A companhia atuou com auxílio de 4 retroescavadeiras, 3 caminhões basculantes e pás mecânicas, tendo inclusive feito a retiradas de três automóveis que foram arrastados para o Rio Botas.



De acordo com o secretário municipal de Serviços Públicos, Douglas Mucciolo, a ajuda prestada pela concessionária foi fundamental para a retomada na cidade.

“Somos muito gratos à Águas do Rio. A dedicação dos colaboradores da concessionária foi muito importante para retomar a acessibilidade e recuperar a cidade. O bem comum da população é o nosso principal objetivo e estamos trabalhando em conjunto para alcançar grandes resultados”, disse.



O diretor-superintendente da empresa, Luiz Fabbriani, pontuou que a mobilização tem o objetivo de contribuir com a qualidade de vida dos moradores da Baixada Fluminense.

“Mobilizamos as equipes e somamos força com a prefeitura para recuperar os danos causados pelo temporal, contribuindo para que a vida na cidade voltasse ao normal o mais rápido possível. É nosso compromisso mobilizar a estrutura da empresa, e gratificante saber que nossa contribuição surtiu efeito diretamente na vida das pessoas”, concluiu.