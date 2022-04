Nova Iguaçu retoma a imunização contra a Influenza neste sábado - Divulgação/PMNI

Publicado 14/04/2022 17:24

A vacinação contra a Covid-19 em Nova Iguaçu será retomada na próxima segunda-feira, beneficiando todos as faixas etárias. A reabertura dos pontos de vacinação na cidade da Baixada Fluminense ocorrerá a partir das 8h30. Os locais podem ser conferidos no site da Prefeitura do município.

Devido ao feriado prolongado de Semana Santa, os postos de imunização estão fechados de quinta a sábado. Quem estava com agendamento de segunda dose ou dose de reforço em um destes dias, deve garantir sua vacinação após a retomada.