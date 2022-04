Nova Iguaçu receberá encenação da Paixão de Cristo nesta sexta-feira - Divulgação

Publicado 14/04/2022 17:01

A cidade de Nova Iguaçu receberá neste feriado da sexta-feira Santa, a tradicional encenação da "Paixão de Cristo". O evento é uma realização da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ) e conta com o apoio da Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT). A apresentação está prevista para às 18h, na Praça da Via Light, no. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

A encenação terá 75 minutos de duração e revisita momentos emblemáticos como a entrada de Jesus em Jerusalém, o Sermão da Montanha, a Santa Ceia, a prisão, a crucificação e, por fim, a ressurreição. O espetáculo se dará em um cenário de 43 metros de largura em três níveis de altura formados por arquibancadas, para receber 28 atores e 80 figurantes.

O elenco conta com artistas conhecidos do público como o ator Thiago Justino, que interpreta Jesus, a atriz Zezé Motta, que dá vida a Maria, mãe de Jesus, Tonico Pereira (Judas), Stepan Nercessian (Pilatos), a bailarina Ana Botafogo, que interpreta o papel do Anjo, Angela Vieira, Debora Lamm, Inez Viana, Luiza Tomé e Isadora Ribeiro como mulheres de Jerusalém, David Pinheiro como Herodes, Roberto Frota como João Batista, entre outros. A "Paixão de Cristo" tem texto de Benjamim Santos e produção de Ginaldo de Souza.

Além de assistir a um espetáculo gratuito com grandes artistas, o público terá a oportunidade de praticar uma boa ação. Quem quiser, poderá levar uma lata de leite em pó que será destinada às vítimas do temporal que atingiu a cidade no início do mês. A Secretaria Municipal de Assistência Social receberá as doações no local.

Embora a encenação “Paixão de Cristo” esteja prevista para as 18h, o público poderá chegar cedo e visitar os stands de gastronomia, artesanato, moda e design que serão montados próximos ao palco. Além disso, haverá apresentação dos corais da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu e da Igreja messiânica.