Coelhinho da Páscoa visitou crianças internadas no hospital Geral de Nova IguaçuDivulgação/PMNI

Publicado 14/04/2022 18:39

As crianças internadas no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) comemoraram a Páscoa mais cedo com uma celebração, que trocou a rotina hospitalar, de remédios, agulhas e exames, por uma tarde de diversão, com lanches e brincadeiras. Os pais e acompanhantes também não ficaram de fora da celebração, que contou com a visita de dois coelhos da Páscoa, que fizeram a entrega de doces e ovos de chocolate, tudo sob orientação da equipe médica e de nutrição.

A festa aconteceu na sala de aula da Classe Hospitalar, que fica no setor da enfermaria pediátrica, mas as crianças que por motivos de saúde não puderam ir até o local, também participaram. Os coelhos da Páscoa foram até as enfermarias e a emergência pediátrica para entregar os ovos de chocolates a todos os pacientes.

O pequeno Luiz Felipe, de 8 anos, já precisou ficar internado em cinco ocasiões para cuidar de um problema sério de saúde. A última vez foi quando chegou ao HGNI, há dez dias. A mãe conta que em todos os locais que passou, nunca recebeu acolhimento como este.

“Estou bem surpresa, nunca tinha visto uma ação dessas para animar as crianças. Ele estava doido para ir embora, chorando, mas pela primeira vez, não reclamou. Além da festa, a tia também foi na enfermaria e passou as atividades da escola para ele. Sou muito grata ao Hospital da Posse por esse carinho”, destaca Thamires Ferreira, de 30 anos, mãe de Luiz Felipe.

Além da tradicional distribuição de ovos de chocolate, as professoras da Classe Hospitalar aproveitaram para explicar o significado da Páscoa para as crianças e seus familiares. A festa não aconteceu nos últimos dois anos devido a pandemia da Covid-19.

“A Páscoa é uma data com significado importante para as crianças, mas algumas ainda estão internadas. Então decidimos fazer a festa para levar até eles um pouco dessa alegria. É muito gratificante organizar tudo isso e eu confesso que estava morrendo de saudades desses eventos”, conta a professora Mônica Santos.

Pais, acompanhantes e responsáveis aprovaram a iniciativa e também tiraram fotos com os coelhos da páscoa.

“Eu nunca soube que o hospital tinha uma festa como essa para a criança. Gostei bastante pois animou minha filha, que estava muito quietinha. É uma boa iniciativa”, conta Mariana Rosa, de 24 anos, que acompanhou a filha Lara, de 4 anos, na festa.

A organização da festa de páscoa foi feita por funcionários de diversos setores do HGNI, junto com a Classe Hospitalar, a empresa terceirizada de alimentação, que forneceu os ovos de chocolate, e contou também com doações de alunos do curso de graduação em pedagogia e fisioterapia da Universidade Nova Iguaçu (UNIG), feitas através do Grupo de Apoio Psicopedagógico (GAPP).