Procurador da Câmara de Nova Iguaçu encontrou representantes da Superintendência de MulheresDivulgação/CMNI

Publicado 14/04/2022 18:29

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu estreitou laços com a Superintendência de Políticas para Mulheres do município nesta semana, em um encontro que teve por objetivo unir mãos e pensamentos em prol de políticas para a população feminina do município.

O procurador-chefe do órgão, João Bosco Filho, acompanhado de sua assistente Pamella Cunha, foram recebidos pela superintendente Mirian Magali e a equipe de psicólogas do órgão.

Na pauta, discussão de projetos de lei propostos no Legislativo sobre a questão da mulher, e outras demandas importantes para o universo feminino, que envolvam toda sociedade.

"O presidente Dudu Reina me solicitou para participar desta visita, encontro muito proveitoso. Os projetos propostos sobre o tema, e que já estão tramitando, serão agora ainda mais enriquecidos depois deste diálogo", disse.