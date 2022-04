Boias com ultrassom estão sendo colocados nas lagoas do Guandu - Divulgação

Publicado 19/04/2022 10:50

Mesmo após um verão extremamente quente e sem geosmina, e para garantir água limpa para a população, dois rios que cortam a cidade de Nova Iguaçu

Serão beneficiados com a construção de duas Unidades de Tratamento de Rios (UTRs). A execução ficará a cargo da Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae), que investirá R$ 108 milhões nos Rios Ipiranga e Queimados.

As UTRs são responsáveis por lançartem microbolhas na água, que formam um “colchão” que traz os poluentes para a superfície na forma de espuma, permitindo sua retirada. O processo remove da água quase 100% do fósforo, principal nutriente das algas.

A obra será realizada em parceria com a Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e com o Comitê Guandu-RJ. Além disso, serão adquiridos três novos cromatógrafos, máquinas capazes de identificar com mais precisão contaminantes orgânicos no rio.

“Com base nos dados fornecidos pelo microscópio, cromatógrafos e pelas boias de ultrassom, será possível identificar antecipadamente alguma alteração e agir de forma preventiva, antes mesmo da captação da água”, disse o diretor Daniel Okumura.



Outra medida para beneficiar a população iguaçuana acontece na Estação de Tratamento de Água do município, que passa por uma série de obras com previsão de conclusão no ano que vem. As intervenções vão desde novos equipamentos à reforma das instalações, incluindo a modernização dos filtros e decantadores, substituição de válvulas e reformulação do Centro de Controle Operacional (CCO) e do sistema de monitoramento.