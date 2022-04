Membros da Câmara foram a Brasília discutir tarifa social de energia para a cidade - Divulgação

Publicado 19/04/2022 10:06

Na última semana, uma comissão da Câmara Municipal de Nova Iguaçu se reuniu com representantes do Ministério da Cidadania, em Brasília. A pauta principal do encontro foi a concessão da tarifa social na conta de luz para a população que tem direito no município da Baixada Fluminense.

“Precisamos agilizar a concessão deste benefício para a população de baixa renda o mais rápido possível. Ela significa um desconto de 65% no valor da conta", disse o vereador Carlinhos BNH.

Já o parlamentar Claudio Haja Luz afirmou que quase 90 mil pessoas poderiam estar sendo beneficiadas, mas por uma série de dificuldades, até mesmo a falta de informação, e burocracia, apenas 15 mil recebem o desconto.

A reunião definiu que uma força-tarefa será criada em Nova Iguaçu, realizada pelo Ministério, Secretaria municipal de Ação Social e Câmara de Vereadores para reparar este erro.