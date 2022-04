Obras de saneamento no bairro Danon beneficiarão três mil moradores - Divulgação

Obras de saneamento no bairro Danon beneficiarão três mil moradores

Publicado 20/04/2022 10:16

Concessionária dos serviços de água e esgoto em Nova Iguaçu, a Águas do Rio iniciou, neste mês de abril, a primeira fase das obras de implantação e interligação de redes que irão beneficiar em torno de três mil pessoas da região do bairro Danon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Morador há 42 anos da região, Alessandro Pinheiro, aguardava ansioso as melhorias no abastecimento de água para a sua comunidade. De acordo com ele, a falta de água sempre foi um fator crítico na cidade de Nova Iguaçu, principalmente no seu bairro.

“Nasci no Danon e aqui nunca teve água regular. Quando a equipe de Responsabilidade Social da Águas do Rio chegou, consegui apresentar as necessidades da região e vejo que, pela primeira vez, fomos ouvidos. Hoje, só tenho a agradecer, porque todos os moradores estão radiantes em ver o nosso sonho se tornar realidade”, afirmou.

Diversas ruas já estão com obras em andamento. Serão 12 km de extensão de redes e 1.100 novas ligações de água. O prazo para finalização da primeira fase está previsto para junho.

Segundo o diretor executivo da concessionária na Baixada, Vitor Hugo, as obras foram planejadas a partir de um trabalho de monitoramento realizado nos bairros de Nova Iguaçu.

“Durante esse monitoramento identificamos as localidades que não recebem água ou que sofrem com baixa pressão e estamos planejando as intervenções necessárias para melhorar a distribuição de água na cidade”, disse.