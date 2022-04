Arlindinho agita o Terreirão - Bruno HenriQue / divulgação

Publicado 20/04/2022 11:43

O Carnaval tem início na noite desta quarta-feira para os moradores de Nova Iguaçu. O Shopping Nova Iguaçu dá início a sua programação de folia com a apresentação do Cordão do Bola Preta no palco da praça de alimentação, a partir das 19h, com entrada gratuita.

Nos próximos dias também estão programados shows de Arlindinho, Beija-Flor de Nilópolis e Inocentes de Belford Roxo. A Programação vai até o próximo domingo, dia 24, e deve atrair muita gente para o local.

Para o feriado desta quinta-feira, o dia começa com o Bloco do Super Laranja, mascote do shopping, para a criançada, no Mall às 15h. Em seguida, a programação continua com apresentação de um DJ e da escola de samba Império da Uva, de Nova Iguaçu, às 17h, na praça de alimentação.

Para encerrar a programação do dia, o cantor Arlindinho sobre no palco, no Baixo Pedreira a partir das 19h para um show de 1h30 de duração, em uma apresentação de puro samba para os iguaçuanos, com músicas como “O show tem que continuar”, “meu lugar”, “bom aprendiz”, entre outras do vasto repertório do artista.

Já na sexta-feira, dia 22, o dia começa com apresentação para a criançada do bloco do Super Laranja. Às 19h, é a vez da escola de samba Inocentes de Belford Roxo, se apresentar na praça de alimentação. Já o encerramento fica a cargo do bloco Carrosel de Emoções, com clássicos do funk em ritmo de carnaval.

No sábado, o dia tem início com um baile infantil na praça de alimentação, e continua com apresentação da Beija-Flor de Nilópolis, encerrando com show de Alex Kid e Banda. Já o domingo, último dia de evento, terá um bloco dedicado aos pets a partir das 14h, e apresentação do cantor Thiago Castelen.