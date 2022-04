Policiais prenderam homem por porte de arma ilegal em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 28/04/2022 23:33

Policiais militares do Programa Segurança Presente prenderam um homem com por porte ilegal de arma em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O caso ocorreu na pista sentido Nova Iguaçu da Via Light, próximo à Avenida Luz. Agentes em patrulhamento de rotina tiveram a atenção voltada para um suspeito conduzindo a uma motocicleta preta, e realizaram abordagem.

O suspeito foi identificado como Diego e com ele os agentes encontraram uma pistola, bem como R$ 877,00 em espécie. Ele foi detido e levado para a Delegacia do Centro do município, onde foi autuado.