Encontro aconteceu na última semana, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 28/04/2022 11:08

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência, os transtornos mentais são a terceira maior causa de afastamentos entre os trabalhadores no Brasil. Para abordar o tema e cuidar da saúde dos profissionais, a Águas do Rio promoveu uma palestra, na última semana, no auditório da Casa do Professor, espaço da Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu.

A atividade foi conduzida pela coordenadora de Medicina Ocupacional, Érika Schulz, e pela Técnica de Enfermagem do Trabalho, Aline Pedrosa.

Através de dinâmicas, elas estimularam a interação entre os participantes e falaram sobre a adoção de hábitos saudáveis que ajudam na rotina de cuidados. “É fundamental a aproximação com os colaboradores. Ouvimos relatos e contribuímos com orientações para aumentar o bem-estar físico e mental de cada participante. Sem saúde mental, não existe saúde”, disse Érika.

A agente de cadastro, Luana Anastácio, ficou muito satisfeita com a temática do encontro. “Estou trabalhando há um mês e desde o início percebi que a empresa se preocupa muito com a saúde do profissional. Foi importante estar aqui hoje. Saio me sentindo acolhida e identifiquei algumas mudanças que posso fazer no cotidiano para melhorar minha saúde mental”, comentou.

Segundo o coordenador operacional de Nova Iguaçu, Revelin Ortiz, a atividade proporcionou a troca de vivências e o incentivo para um olhar cuidadoso com as necessidades individuais. “A Águas do Rio tem o compromisso com o bem-estar dos funcionários, físico e mental. Por isso, incentiva ações de conscientização sobre as questões emocionais e os benefícios ultrapassam o ambiente corporativo.