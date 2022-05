Ação policial terminou com um suspeito morto e drogas apreendidas em Nova Iguaçu - Divulgação

Ação policial terminou com um suspeito morto e drogas apreendidas em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 03/05/2022 19:39

Uma operação da Polícia Militar na comunidade do Danon, em Nova Iguaçu, terminou com um suspeito de integrar o tráfico de drogas na região morto. Na ação também foram apreendidos uma arma, um radio-comunicador e drogas.

A ação se deu no início da tarde, quando os agentes do 20º BPM chegaram ao local e encontraram um suspeito com uma pistola, que teria atirado contra os policiais. Houve revide, a o homem foi atingido e socorrido para o Hospital da Posse, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele foi apreendida uma pistola e drogas, além de equipamentos do tráfico. O caso foi registrado na Delegacia do Centro de Nova Iguaçu.