Nova Iguaçu foi terceira cidade com maior número de multas do Detro em abril - Divulgação

Publicado 03/05/2022 20:08

O município de Nova Iguaçu foi o terceiro com maior número de multas em veículos do estado, no mês de abril. Ao todo, o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) aplicou 275 infrações no período, com a cidade fluminense ficando atrás do Rio de Janeiro e Niterói.

Do total, as maiores ocorrências foram com os ônibus intermunicipais, que foram multados 168 vezes, sendo as principais irregularidades flagradas o mau estado de conservação, descumprimento do quadro de horários, não apresentação da frota para vistoria no período estipulado, descumprimento de portarias e decretos e questões relacionadas a acessibilidade.

Também foram autuadas 32 vans intermunicipais, sendo o desvio de itinerário e o excesso de passageiros as principais irregularidades flagradas. Também foram multados 75 veículos flagrados realizando transporte irregular de passageiros.