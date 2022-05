Agentes da Guarda Ambiental recolheram uma garça ferida em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 05/05/2022 19:52

A Guarda Ambiental de Nova Iguaçu realizou o resgate de diversos animais silvestres nos últimos dias em locais diferentes do município. Foram recolhidos gambás-de-orelha-preta, um cágado, uma coruja e uma garça.

Os agentes percorreram os bairros Nova América, Luz, Jardim Jasmim e Campo Alegre, realizando o recolhimento e resgate de animais. No total, foram nove gambás (Didelphis aurita), um cágado-de-barbicha (Phrynops geoffroanus), uma coruja-orelhuda (Asio clamator) e uma garça.

A garça se encontrava no pátio do CIEP 026 São Vicente de Paula, no Bairro Jardim Nova Era e recolhida com auxílio de um estudante de Medicina Veterinária. Os agentes constataram que o animal estava com uma das asas machucada.

Todos os animais foram encaminhados para o CETAS / IBAMA no município de Seropédica. A Guarda ressalta que denúncias, críticas e sugestões podem ser realizadas de segunda à sexta, das 09:00 às 17:00, pelo telefone da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (21) 3779-1183 ou pela Ouvidoria da Prefeitura.