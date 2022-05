Maternidade Mariana Bulhões promoveu café da manhã especial no Dia das Mães - Divulgação/PMNI

Publicado 09/05/2022 06:00

O domingo das mães foi comemorado de forma especial na Maternidade Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As mulheres foram homenageadas com um belo café da manhã para comemorar o Dia das Mães. As pacientes ainda receberam kits de beleza com esmalte, palito e lixa de unha, esponja de banho em formato de flor, shampoo, condicionador e escova de cabelo. Os bebês foram presenteados com kits de fraldas.

Para celebrar a data, a equipe de enfermagem obstétrica da unidade decorou o setor para as mães. Na mesa, bolos, pães, sanduíches, café e suco para celebrar a data.

“É um café acolhedor para homenagear as mães. Para a mulher todo dia é especial, mas essa data é marcante. Os kits vão mexer com a autoestima delas, que vivem um momento único em suas vidas”, comentou a coordenadora do setor de psicologia da maternidade, Nilza Pereira da Mota Ribeiro.

No momento, a Maternidade Mariana Bulhões conta com 64 mulheres internadas e outras 20 acompanhando seus bebês no UTI Neonatal.

Quem estava entusiasmada com a data era a dona de casa Samantha Ketlen Gonçalves, de 21 anos. Moradora do bairro Miguel Couto, ela aguarda o nascimento de seu primeiro filho, Bryan.

“Ele pode nascer a qualquer momento. Será o dia mais feliz da minha vida. Já pensou comemorar o Dia das Mães com meu bebê no colo?”, disse a jovem.

Já a manicure Shayne Nunes Machado, de 30 anos, estava comemorando a alta médica da pequena Iara, que nasceu na última quinta-feira (5), às 6h09, na maternidade.

“Minha felicidade é poder ter alta hoje e ir com minha filha para casa. Ainda vou sair daqui com a unha feita, pois ganhei um kit com esmalte. Vou ficar toda bonitona e com meu bebê para comemorar a data ainda em casa”, afirmou ela.