Prefeitura de Nova Iguaçu concedeu auxílio-tecnológico para professores da rede municipal - Divulgação

Prefeitura de Nova Iguaçu concedeu auxílio-tecnológico para professores da rede municipalDivulgação

Publicado 09/05/2022 10:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu prestará auxílio às famílias que tiveram perdas com o temporal que atingiu Nova Iguaçu no início do mês de abril e que estão enfrentando dificuldades para fazer a solicitação do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) junto à Caixa. Para isso, 16 postos estarão disponíveis para o atendimento ao cidadão, que poderá sanar dúvidas sobre como utilizar o aplicativo FGTS, ferramenta online para a solicitação do saque.

O município destaca, porém, que a solicitação do benefício e sua liberação é feita exclusivamente pela Caixa, devendo o cidadão procurar, primeiramente, o banco. Caso não tenha seu endereço cadastrado na listagem de ruas afetadas pelas chuvas ou não possua comprovante de residência, o cidadão pode, então, procurar um dos 16 postos de atendimento da Prefeitura.

“Nossa orientação é que o cidadão busque a praticidade do atendimento virtual por meio do aplicativo FGTS. Caso não seja possível, ele deverá ir a uma agência da Caixa. Se ainda assim o caso não for resolvido, ele poderá procurar o serviço da Prefeitura. Teremos equipes especializadas que irão receber as solicitações, cadastrar novos endereços e emitir, após análise, uma Declaração de Residência exclusiva para o saque”, orienta o secretário de Defesa Civil, Jorge Ribeiro Lopes.

O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nas sedes das secretarias municipais de Assistência Social (SEMAS) e de Defesa Civil (SMDC), e também em 14 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) do município.

Confira a lista dos Postos de Atendimento ao Cidadão

– Secretaria Municipal de Defesa Civil

– Secretaria Municipal de Assistência Social

– Cras Maxambomba

– Cras Austin

– Cras Estação Morro Agudo

– Cras Fazenda São Bernardino

– Cras Terra de Marambaia

– Cras Bom Retiro

– Cras Monte Verde

– Cras Serra do Vulcão:

– Cras Águas o Guandu

– Cras Fazenda Cabuçu

– Creas Comendador Soares

– Creas Valverde

– Creas Moquetá

– Creas Estrada de Ferro Leopoldina