Agentes do Segurança Presente prenderam homem com notas falsas em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 11/05/2022 20:02

Policiais Militares da Operação Nova Iguaçu Presente prenderam um homem que tentava passar notas falas no comercio do município. O suspeito foi detido no momento em que tentava comprar em uma loja de calçados com notas falsificadas de R$ 200.

Os agentes estavam em patrulhamento pela Avenida Governador Amaral Peixoto, quando foram informados pelo gerente da loja de que um homem estava tentando comprar no comércio com notas suspeitas.

Os policiais seguiram até o local e abordaram e revistaram o suspeito, identificado como Eric, encontrando as notas, que foram verificadas como falsas. A ocorrência foi conduzida para a Delegacia de Polícia Federal, onde as cédulas foram apreendidas visando exame pericial e o suspeito permaneceu detido.