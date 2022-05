Evento segue durante a semana e tem duração até o próximo sábado - Divulgação

Publicado 11/05/2022 20:46

Teve início nesta quarta-feira mais uma edição do Festival Enchefs, que está sendo realizado mais uma vez no município de Nova Iguaçu. O evento vai até o próximo sábado, com painéis, palestras e aulas de gastronomia sendo realizados em três espaços: o campus da Universidade Federal Rural, a sede do Patronato e o Hotel Mercury.

O primeiro dia teve como temática cozinha afetiva e comida de rua. Nesta quinta (12), será a vez de confeitaria e panificação profissionais. A sexta (13), será a vez de bolos artísticos e coquetelaria. E por último, no sábado (14), o tema é churrasco.

Organizador do Enchefs, o renomado chef Pedro Alex, destacou o aumento da edição deste ano do evento, em relação ao ano passado. Da mesma forma, ele espera um aumento da participação do público, que mesmo com a pandemia, participou em grande número e ativamente antes e deve fazer o mesmo no próximo mês.

- Na edição passada foram 25 chefs participando do evento passado e dessa vez chegamos a mais de 50 profissionais. Será um grande evento, inclusivo, já que a entrada é gratuita para toda população da cidade – afirmou.

Pedro Alex também destacou outro evento a ser realizado no dia 13 de maio. A data, onde é lembrada a abolição da escravatura no Brasil será especial será celebrada a Diáspora africana e sua influência na gastronomia brasileira. Nesse dia, apenas profissionais negros irão cozinhar nas aulas e mesa de dabates.