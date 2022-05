Procurador da Câmara acertou detalhes do Fórum na última semana - Divulgação/CMNI

Publicado 17/05/2022 10:54

A Câmara de Nova Iguaçu sedia nesta quarta-feira, um fórum para discutir a exploração sexual de crianças e adolescentes. O evento acontece a partir das 18h, no plenário da casa e contará com parlamentares e profissionais do governo municipal que atuam na área.

A data de 18 de maio foi escolhida por marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E o objetivo da atividade é por meio do diálogo e conscientização acerca da temática, convocar a sociedade para assumir a responsabilidade do enfrentamento à problemática atual em todo país.

Na última semana, o procurador-chefe da CMNI, João Bosco Filho, se reuniu com a subsecretária dos Conselhos Municipais, Monique Moraes Carvalho Gambardela, e com a coordenadora jurídica, Caroline da Silva Abrahão, para acertar os detalhes do evento.

O Dia 18 de maio foi criado pela lei federal n° 9.970, de 2000. Durante 1 mês, Nova Iguaçu será sede do ativismo contra o abuso e exploração sexual. Várias atividades, parceria do poder público e da sociedade civil, irão acontecer.