Hospitais de Nova Iguaçu promovem Semana da EnfermagemDivulgação/PMNI

Publicado 12/05/2022 22:47

O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) e a Maternidade Mariana Bulhões estão promovendo a Semana da Enfermagem como forma de celebrar o mês da enfermagem. Nesta quinta, é comemorado o Dia Mundial do Enfermeiro, enquanto no próximo dia 20, o Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, os profissionais estão participando de palestras, capacitações e são homenageados, em suas unidades de trabalho.

“Os enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares são essenciais para o funcionamento de qualquer unidade de saúde. É uma profissão linda, voltada à arte de cuidar do próximo. Gostaria de parabenizar e agradecer aos profissionais da enfermagem por todo o empenho, carinho, dedicação e cuidados prestados aos pacientes em nossas unidades de saúde”, disse.

Nesta quinta-feira (12), o HGNI promoveu um evento no Centro de Estudos UNIG/HGNI para celebrar as datas comemorativas da enfermagem. Os profissionais participaram de palestras e foram homenageados pela direção de enfermagem.

“Os profissionais da enfermagem atuam incansavelmente no cuidado aos pacientes, acolhendo, escutando e desempenhando seu papel diariamente. Em um cenário como o nosso, de hospital que recebe pacientes de toda a Baixada Fluminense, estes profissionais têm papel fundamental na assistência. Parabéns a todos”, ressalta a superintendente de enfermagem do HGNI, Jaqueline Patrício.

O evento também contou com a presença das enfermeiras Caroline Moraes, que faz parte do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), e Ana Cruz, do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (Cisbaf), além da equipe de palhaços do Projeto Alegria, que pertence ao Núcleo de Acolhimento Religioso (NAR) do HGNI. A Semana da Enfermagem, que começou na última segunda-feira (9), com café da tarde para as equipes de plantão, vai até esta sexta-feira (13).

Na Maternidade Mariana Bulhões, a Semana da Enfermagem começou na última segunda-feira (9). Durante a semana, os profissionais da enfermagem de plantão ganharam um café da manhã, homenagens e participaram de capacitações diárias para reforçar informações voltadas à assistência em diversos setores.

"Falar da enfermagem é falar de amor, dedicação, compromisso e vigilância constante. Fazemos parte de todos os processos do hospital desde cuidados assistenciais com qualidade, quanto capacitações e planejamento estratégico", comenta a superintendente de enfermagem da maternidade, Gleice Keli Souza.

"A arte de cuidar tem como prioridade o cuidado com dignidade, respeitando todos os direitos dos nossos pacientes. Comemorar esta semana é dar aos nossos profissionais o respeito, valorização e reconhecimento" completa Vanessa Rosa, coordenadora de enfermagem.

No dia 20, dedicado ao Técnico e Auxiliar de Enfermagem, a maternidade terá novas atividades, com homenagens, palestras e café da manhã especial.