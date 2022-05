Agentes da Guarda Ambiental resgataram Jiboia de mais de três metros em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 18/05/2022 15:17 | Atualizado 18/05/2022 16:20

Um Jiboia de mais de três metros de comprimento e 15 kg foi resgata no quintal de uma casa no bairro de Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Esta foi a segunda vez que o morador teve de solicitar resgate de cobras em sua residência. Em fevereiro, outro animal apareceu no local e foi retirado por agentes da Guarda Ambiental do município.

O animal foi contido pelo dono da casa com a ajuda de uma pequena forquilha e protegido até a chegada dos guardas, que removeram o instrumento e verificaram que a cobra se encontrava em boas condições.

Com isso, o animal foi levado para o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, onde foi devolvido ao seu habitat natural.

A Guarda Ambiental informou que denúncias, críticas e sugestões podem ser realizadas de segunda à sexta, das 09:00 às 17:00, pelo telefone da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (21) 3779-1183 ou pela Ouvidoria da Prefeitura.