Câmara de Nova Iguaçu terá Centro de Memória em sua sede, no CentroDivulgação

Publicado 18/05/2022 14:54

Nesta quinta-feira, dia 19, às 10 horas, a Câmara Municipal de Nova Iguaçu sediará uma audiência sobre a criação do Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Mário Marques. Iniciativa única na Casa, o local irá garantir a preservação, a conservação, a difusão e o acesso da história política Legislativa, do município e região.

O nome Mário Marques foi escolhido para homenagear uma figura pública de muita história em Nova Iguaçu, ex-presidente da CMNI. Para participar da audiência estão convidados o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, e todo seu secretariado.

Além disso, marcarão presença, responsáveis pelos Centros de Memória do Ministério Público do Rio de Janeiro, da Câmara Municipal de Duque de Caxias e do Acervo da Cidade do Rio de Janeiro, além da família de Mário Marques.

A cerimônia será aberta à população, na sede da Câmara Municipal, que fica localizada na Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38, Centro, próximo à rodoviária do município.