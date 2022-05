Shopping de Nova Iguaçu estará com cenário da Vila do Chaves até a próxima sexta-feira - Divulgação

Publicado 18/05/2022 15:55

Os fãs de Chaves têm um programa obrigatório na Baixada Fluminense. O Shopping de Nova Iguaçu instalou até a próxima sexta-feira, dia 20, uma réplica da vila do famoso seriado mexicano. O cenário está na praça de alimentação e promete encantar crianças e adultos, que poderão tirar fotos e participar de eventos.

A ação foi organizada em virtude do aniversário de 50 anos da estreia da série, que foi estrelada por Roberto Bolaños. Os visitantes podem fazer um tour pelo local e visitar outros, como a sala de aula do professor Girafales, a casa da Bruxa do 71 e entrar no barril do protagonista.



“O seriado fez parte da infância de muitos dos nossos clientes e é bonito ver que essa paixão é passada de pai para filho. A Baixada Fluminense precisa de opções de diversão para toda a família e esse é um dos objetivos do Shopping Nova Iguaçu”, dissse Manoilton Alves, coordenador de marketing do empreendimento.