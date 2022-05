Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu interditou clínica após incêndio - Divulgação

Publicado 20/05/2022 14:52

A Prefeitura de Nova Iguaçu interditou, nesta semana, a clínica de reabilitação Caetana Greco, no bairro Jardim Paraíso, após um incêndio ocorrido na última terça-feira, que ocasionou a morte de duas pessoas. A equipe da Vigilância Sanitária encontrou problemas sanitários que inviabilizam o funcionamento do local, que é de propriedade privada.

A Secretaria Municipal de Saúde solicitou aos administradores da Caetana Greco que façam a transferência dos pacientes atendidos para uma outra unidade conveniada à clínica. Além disso, equipes que integram o setor de saúde mental vão fazer uma força-tarefa para atender cada caso e verificar a possibilidade de alta ou tratamento em casa. Se não houver transferência por parte da clínica, os pacientes que necessitarem de internação serão inseridos no Sistema Estadual de Regulação, do Governo do Estado, para continuarem seus cuidados em outras unidades especializadas.

Uma vítima morreu no local e outras três precisaram ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), após o incêndio da clínica. Um dos pacientes chegou em estado gravíssimo, intubado, não resistiu aos ferimentos e morreu às 5h30 da quarta-feira. Duas delas ainda continuam internadas e o estado de saúde de ambas é estável. Os outros feridos foram transferidos para unidades hospitalares de outros municípios.