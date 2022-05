Equipe volante atende morador de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 20/05/2022 10:49

A concessionária dos serviços de águe e esgoto de Nova Iguaçu vem realizando nesta semana o recadastramento de clientes em diversas regiões de Nova Iguaçu. A operação tem o objetivo de atualizar os dados que facilitarão a interlocução com a concessionária.

Os bairros que estão passando pelo processo são Areia Branca, Austin, Boa Esperança, Cruzeiro do Sul, Caiobá, Carmari, Comendador Soares, Jardim Posse, Jardim Esplanada, Jardim Viga, Miguel Couto, Marapicu, Nova América, Posse, Parque E. Pequeno, Parque S. Gabriel, Rancho Novo, Santa Eugênia e Vila Operária

Os agentes da empresa, devidamente uniformizados e identificados com crachá da empresa, realizarão o recadastro no período das 8h às 18h, nos dias de semana.

Em caso de ausência, será feita uma revisita no sábado, das 8h às 18h. Ainda assim, se o morador não for encontrado neste período, o último contato do profissional será no turno da noite, das 18h às 21h, entre segunda e sábado.

A concessionária está à disposição para dúvidas no 0800 195 0 195, que atende por whatsapp e ligação.