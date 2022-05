Nova Iguaçu terá mês dedicado à luta pelos direitos de crianças e adolescentes - Divulgação

Publicado 20/05/2022 10:37

A garantia de direitos das crianças e adolescentes está na pauta de debate durante um mês em Nova Iguaçu. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), iniciou nesta semana a campanha “30 Dias de Ativismo em prol da Criança & Adolescente”. Entre os principais tópicos, o evento tem como objetivo chamar atenção para a luta contra a violência e exploração sexual de meninos e meninas e contribuir para o combate ao trabalho infantil.

Ao longo do período do projeto, serão várias mobilizações e eventos. Nesta semana, inclusive, houve a relaização pela Câmara Municipal de um Fórum Pelos Direitos das Crianças e Adolescentes, que teve a presença da secretária municipal de Assistência Social, Elaine Medeiros, da presidente do Conselho Municipal das Crianças e dos Adolescentes (CMDCA), Viviane Cordeiro, entre outros.

Ao longo dos próximos 30 dias, a campanha também será marcada pela inauguração da Casa da Juventude, no dia 27 de maio. O equipamento é voltado para adolescentes e jovens adultos, com idade entre 15 e 29 anos, e vai oferecer cursos, oficinas, oportunidades de profissionalização, desenvolvimento de atividades culturais e acesso ao mercado de trabalho.

Já no dia 7 de junho, será celebrado o aniversário de três anos do PIPAS (Primeira Infância Protegida na Assistência Social), uma das iniciativas de maior sucesso da atual administração municipal.

A campanha “30 Dias de Ativismo” vai até dia 16 de junho. A programação completa está em http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/30diasdeativismo/.