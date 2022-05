Shopping de Nova Iguaçu sedia neste fim de semana a primeira edição do festival ‘Comida di Rua na Baixada Fluminense’ - Divulgação

Shopping de Nova Iguaçu sedia neste fim de semana a primeira edição do festival ‘Comida di Rua na Baixada Fluminense’Divulgação

Publicado 20/05/2022 17:23

Teve início nesta sexta-feira no Shopping de Nova Iguaçu a primeira edição do festival ‘Comida di Rua na Baixada Fluminense’. Durante o evento, que dura até o próximo domingo, mais de 30 opções da culinária popular carioca vão estar à disposição dos visitantes, que terão entrada é gratuita.

A feira gastronômica é dedicada aos “podrões”, apelido carinhoso dos quitutes servidos em trailers e barraquinhas. Durante três dias, os iguaçuanos vão esquecer a dieta e se deliciar com pão com linguiça, batata frita, aperitivos, cachorro-quente e outras maravilhas. A novidade desta edição fica por conta da presença de comidas de rua famosas em Nova Iguaçu, a exemplo da torre de hambúrguer com cheddar da Resenha do Sabor.

Podrões famosos de diversos bairros do Rio, como a batata de Marechal Hermes, a carne de sol do Baixinho de Bangu e o acarajé da Lenaide são presença garantida na edição do festival no Shopping Nova Iguaçu. Também estarão por lá os churros do Gatão, de Arraial do Cabo, e o Ducara pão de alho. Cada expositor apresenta uma opção gigante para os clientes dividirem com toda a família por até R$ 60,00, além de opções de comidinhas que custam a partir de R$ 5,00.

“Receber a primeira edição do Comida di Rua na Baixada Fluminense é motivo de alegria para a gente. O Shopping Nova Iguaçu quer ir além do consumo e se tornar um espaço em que os clientes sempre vão encontrar entretenimento de qualidade e comidas gostosas. Esperamos que todos aproveitem o festival, que está sendo organizado com muito carinho”, disse Manoilton Alves, coordenador de marketing do empreendimento.

Entre as opções ‘família’ estão a batata de Marechal, acompanhada de muito frango a passarinho e linguiça calabresa, o acarajé de 1kg, o hot dog gigante do Cálidus, com 1,3m de comprimento e o jarrão de 3 litros de caipifruta.

Para os paladares mais refinados, a dica é experimentar o japonês no palito: 30cm de delícias orientais, por R$ 35,00. Outras opções são a barca de churrasco por R$60,00 e a torre de hambúrguer com cheddar também a R$ 60,00. Os mais tradicionais podem apostar no combo pastel de feira com caldo de cana por R$14,00.

A edição do festival em Nova Iguaçu também vai contar com música ao vivo, com apresentações dos blocos Batuke de Batom e Soul da Gema e da bateria da União da Ilha. Além da culinária de rua, quem for ao evento ainda vai encontrar opções para a criançada se divertir, como o unicórnio mecânico, brinquedos infláveis e oficinas infantis.