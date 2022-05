Caminhada terminou com abraço simbólico no Paço Municipal de Nova Iguaçu - Divulgação/PMNI

Publicado 21/05/2022 08:00

A cidade de Nova Iguaçu inciou nesta semana o projeto “30 Dias de Ativismo em prol da Criança & Adolescente”, que conta com uma série de eventos com o objetivo de chamar atenção para a luta contra a violência e exploração sexual de meninos e meninas e contribuir para o combate ao trabalho infantil. Até o momento, já houve ações, como uma caminhada pelo Centro da cidade, com abraço simbólico, além de uma sessão especial de cinema.

A caminhada ocorreu no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentese reuniu mebros de diversas instituições na Praça Rui Barbosa, no Centro. De lá, o grupo seguiu pelo Calçadão e gritou palavras de ordem exigindo respeito aos direitos da criança e do adolescente, distribuiu material informativo e divulgou canais de denúncia. Além da caminhada pelas ruas do Centro, o ato se repetiu em outras quatro regiões da cidade.

O ato terminou no Paço Municipal, sede da Prefeitura de Nova Iguaçu, onde os adultos participantes se uniram em um abraço simbólico ao redor das crianças e jovens, que formavam um coração. A subsecretária dos Conselhos Municipais de Nova Iguaçu, Monique Gambardela, explica que o abuso e exploração sexual de menores ainda é uma luta árdua, mas necessária. Segundo ela, o trabalho de conscientização da população é o melhor caminho para salvar crianças e adolescentes.

“É importante que todos conheçam o Disque 100, um canal que deve ser utilizado para denúncias de casos de abuso e exploração sexual infantil e que pode salvar a vida de quem é vítima deste crime. A denúncia pode ser feita de forma anônima, seja por telefone ou diretamente em um Conselho Tutelar”, esclarece Monique.

A presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), Viviane Cordeiro, lembra que garantir os direitos deste público é um dever de todos, conforme explícito na Constituição Federal, artigo 227. Ela aproveita para convidar a população a participar das atividades promovidas pela Prefeitura.

“Serão 30 dias de importantíssimos debates. Os eventos são abertos a todos que queiram participar e vão acontecer nos CRAS, CREAS, nas escolas e nas unidades de saúde. A participação da sociedade civil é fundamental”, alerta Viviane.

A programação completa da campanha “30 Dias de Ativismo” está no site da Prefeitura de Nova Iguaçu, na página da Secretaria Municipal de Assistência Social. Basta acessar http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/30diasdeativismo/.