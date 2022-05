Hospital da Posse suspende medidas restritivas a partir desta quarta-feira - Divulgação

Publicado 22/05/2022 08:00

A Semana Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes também foi celebrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu. A Classe Hospitalar da unidade, setor onde as crianças podem dar continuidade aos estudos durante a internação, promoveu uma palestra sobre violência sexual sofrida por menores e fez um trabalho de conscientização junto aos pais, responsáveis e acompanhantes dos pacientes.

As unidades municipais de saúde também irão abordar temas relacionados aos direitos da criança e do adolescente. Ao longo de todo o mês, serão promovidas ações, junto aos menores, seus pais e responsáveis, que têm como objetivo ajudar a identificar e prevenir casos de abuso e exploração sexual infantil. O público-alvo participará de rodas de conversas e atividades como contação de histórias, jogos online, teatro, leitura de textos e poesias, músicas, filmes e debates.

Na última quinta-feira, a Secretaria Municipal de Governo (SEMUG) de Nova Iguaçu, em parceria com o cinema Kinoplex Iguaçu Top, realizou uma ação social para cem crianças das casas de acolhimento do município. Elas assistiram gratuitamente, o filme Sonic 2. Além disso, também puderam se divertir no espaço de lazer destinado às crianças no TopShopping, em parceria com o Game Point, Rally Kids e Pula-Pula Florestinha.