Semana do Brincar tem início nesta segunda-feira no Sesc de Nova Iguaçu - Divulgação

Semana do Brincar tem início nesta segunda-feira no Sesc de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 23/05/2022 12:47

O Sesc de Nova Iguaçu iniciou nesta segunda-feira a Semana Mundial do Brincar do Sesc RJ, que vai até o próximo dia 31 de maio. O evento é marcado por atividades que dão ênfase à importância do brincar para as infâncias. Entre as atrações, passeata e exposição com brinquedos e brincadeiras na unidade do Sesc.



A Semana Mundial do Brincar é uma campanha para a sensibilização da sociedade sobre a importância do brincar na infância. Todos os anos, acontece em torno da data de 28 de maio, consolidada em 1998 como o Dia Internacional do Brincar.



Durante a Semana Mundial do Brincar, a proposta é que qualquer pessoa, coletivo ou organização possa criar e colocar em prática – com autonomia e de acordo com seus interesses, recursos e tipos de públicos – atividades em prol do brincar que envolvam crianças, familiares e educadores.



Muito mais que um evento pontual, ela também serve para engajar o poder público e a sociedade na discussão sobre formas de colocar em prática o direito ao brincar. Por conta disso, tem se tornado uma política pública em diversos municípios brasileiros.



SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR - NOVA IGUAÇU



OCUPA INFÂNCIAS

23/05 – das 15h às 16h

Local/Concentração: Praça em frente ao Sesc Nova Iguaçu (Rua Dom Adriano Hipólito)

Passeata que enfatizará que o brincar é um direito das infâncias. Além disso, iremos partilhar que as crianças devem ocupar todos os espaços da sociedade.



EXPOSIÇÃO BAÚ DE MEMÓRIAS

24 a 27/05 – das 8h às 17h

Escola Sesc Nova Iguaçu

Iremos partilhar na Unidade os brinquedos, as brincadeiras e os diversos registros realizados no decorrer da pandemia.

OFICINA BRINCANTE

31/05 - das 9h às 11h30

Sala Multiuso 1

Encontro com turmas do Curso de Formação de Professores.