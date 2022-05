Prefeitura de Nova Iguaçu retomou projeto de instruções de prevenções a acidentes nas escolas - Divulgação/PMNI

Prefeitura de Nova Iguaçu retomou projeto de instruções de prevenções a acidentes nas escolasDivulgação/PMNI

Publicado 24/05/2022 16:07

A Prefeitura de Nova Iguaçu reativou na última semana o projeto “Escolas Seguras: Desenvolvendo a Resiliência através da Educação”. A ação, que tem como objetivo tornar as escolas mais seguras, por meio do desenvolvimento de uma cultura de prevenção e percepção de riscos a desastres. A Escola Municipal Campo Alegre foi a primeira unidade da rede municipal a receber o projeto em mais de dois anos e meio.

Os alunos da unidade receberam a visita de integrantes da Secretaria Municipal de Defesa Civil (SMDC), que levaram à unidade palestras, oficinas e simulações de desocupação. A ação foi encerrada com um exercício simulado de desocupação de emergência do prédio escolar.

A última edição do “Escolas Seguras” foi em 2019, após isso, o projeto foi interrompido durante a pandemia da Covid-19. O secretário municipal de Defesa Civil, Jorge Ribeiro Lopes, que acompanhou as atividades na escola, ressaltou a participação de alunos e funcionários.



“Este é um projeto que vem sendo desenvolvido desde 2017 e que estamos tendo a oportunidade de retomar após um longo período de escolas fechadas em função da pandemia. O aprendizado adquirido pelas crianças ao longo da semana é fundamental, pois pode ser que em algum momento elas se deparem, até mesmo fora do ambiente escolar, com situações semelhantes e saibam como agir em segurança e evitar um desastre”, explicou.



Uma das tarefas foi a desocupação do prédio. Ao ouvirem a sirene, alunos e funcionários saíram de forma organizada, conforme treinado ao longo da semana, da unidade em cerca de dois minutos. A diretora Marcelly Marque de Brito elogiou a iniciativa.

“Este é um trabalho muito importante. As crianças não tinham noção dos riscos e agora poderão ser multiplicadoras do conhecimento obtido ao longo da semana. As atividades foram uma grande novidade para elas e o simulado nos mostrou que elas levaram a sério o treinamento. Todos se saíram muito bem”, afirmou.

Desde sua implementação, há cinco anos, o projeto “Escolas Seguras” já foi realizado em 23 instituições de ensino da rede municipal, capacitando mais de 10 mil alunos e cerca de mil funcionários e professores. No total, quase 11.500 pessoas participaram das simulações.

Após a E. M. Campo Alegre, o projeto vai acontecer nas escolas Professor Emílio Pedroso Araújo, Paulo Roberto Fiorenzano, E. M. Jaceruba, CAIESP Castrolina Faria Lima, CIEP 187 – Benedito Laranjeiras e Casa da Criança de Miguel Couto.