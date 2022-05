Nova remessa de roupas para o RioSolidário foi enviada na última semana - Divulgação

Publicado 25/05/2022 17:44

Um projeto desenvolvido na Estação de Tratamento de Água de Nova Iguaçu está ajudando a população afetada pelas baixas temperaturas dos últimos dias no Rio de Janeiro. A Oficina de Costura Zuzu Angel, braço do programa Replantando Vida, que une a preservação ambiental e a ressocialização de apenados do sistema prisional do estado recebeu e reparou peças de roupas e doou ao programa RioSolidario que fará o repasse a quem precisa.

Coordenadora da Oficina, Marcia Pieroni informou que ao longo dos primeiros meses de 2022, a Companhia reuniu cerca de 850 peças doadas por empregados e pela população.

“Recebemos grande volume de roupas e nos preocupamos em fazer os reparos necessários nas peças antes de concluir o ciclo da doação. É gratificante participar de uma ação que integra colaboradores da Cedae, do Replantando Vida e a população que precisa se aquecer”, disse.

As peças ainda foram higienizadas e embaladas pelos 18 integrantes da oficina e sob os cuidados do RioSolidario, serão entregues para a população necessitada, de acordo com presidente do programa, Heloisa Aguiar.

“Agradecemos à Cedae por ser uma grande parceira do RioSolidario, que vem contribuindo para apoiarmos instituições cadastradas no nosso banco em todo o estado do Rio. As doações arrecadadas pela equipe, com triagem e reparos necessários, chegam em um momento importante de suporte para amenizarmos o frio de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social”, afirmou.

Criada em 2010 como mais um braço do programa socioambiental da Cedae, a Oficina de Costura já produziu mais de 650 mil itens, como ecobags, sacos para mudas de plantas, uniformes, máscaras faciais, entrou outros, como itens.