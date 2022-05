Primeira classificação de processo de seleção de agentes de inclusão sairá em 7 de junho - Divulgação

Primeira classificação de processo de seleção de agentes de inclusão sairá em 7 de junhoDivulgação

Publicado 30/05/2022 06:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu irá divulgar, no dia 7 de junho, uma classificação preliminar do Processo Seletivo Simplificado para a contratação de agentes de apoio à inclusão. O prazo de entrega da documentação para os candidatos foi encerrado na última sexta-feira.

A Secretaria Municipal de Educação divulgará a classificação final no dia 15, quando será feita a convocação. Os selecionados deverão entregar a documentação para contratação a partir de 20 de junho. A validade do processo seletivo é de 12 meses, podendo ser prorrogada uma única vez por período igual ou menor.

Os agentes de apoio à inclusão irão atuar no atendimento específico aos estudantes com deficiência e transtorno global do desenvolvimento. Entre as funções, deverão planejar, executar, avaliar e registrar as atividades do processo de ensino-aprendizagem a partir das orientações e diretrizes da SEMED. Eles também irão receber diariamente os estudantes, auxiliando na mobilidade, no acesso e no deslocamento no espaço escolar. A carga horária dos contratados é de 40 horas semanais, e a remuneração é de R$ 1.400,00.

Todas as informações sobre a inscrição, os critérios para seleção e as atribuições dos contratados estão no edital publicado pelo Diário Oficial da Prefeitura de Nova Iguaçu, na edição do dia 16 de maio. Estas e outras informações também podem ser verificadas na página da SEMED. Basta acessar www.novaiguacu.rj.gov.br/semed e clicar em “Processo Seletivo Simplificado – AAI”.