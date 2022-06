Funcionários da Águas do Rio estão fazendo recadastramento nesta semana em Nova Iguaçu - Divulgação

Funcionários da Águas do Rio estão fazendo recadastramento nesta semana em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 31/05/2022 21:52

A concessionária dos serviços de água e esgoto de Nova Iguaçu continua nesta semana com o processo de recadastramento em diversos bairros do município da Baixada Fluminense. O objetivo da empresa é atualizar os dados de todos os seus clientes para facilitar a interlocução.

Os agentes da Águas do Rio, devidamente uniformizados e identificados com crachá da empresa, realizarão o serviço no período das 8h às 18h, nos dias de semana. Em caso de ausência, será feita uma revisita no sábado, das 8h às 18h. Ainda assim, se o morador não for encontrado neste período, o último contato do profissional será no turno da noite, das 18h às 21h, entre segunda e sábado.

A concessionária está à disposição para dúvidas no 0800 195 0 195, que atende por Whatsapp e ligação.

Os bairros visitados nesta semana são: Areia Branca; Adrianópolis; Aeroclube; Aliança; Andrade Araújo; Austin; Banco de Areia; Bairro da Luz; Bairro Esperança; Grama; Botafogo; Cabuçu; Cacuia; Caioaba; Califórnia; Carmari; Carolina; Centro; Cerâmica; Chacrinha; Chavascal; Cobrex; Comendador Soares; Corumbá; Dom Rodrigo; Danon; Engenho Pequeno; Faculdade; Iguaçu Velho; Ipiranga; Jardim Jasmim; Jaqueline; Jardim Alvorada; Jardim Posse; Jd. Canaã; Jd. Esplanada; Jd. Iguaçu; Jd. Laranjeiras; Jd. Mato Grosso; Jd. Monte Sol; Jd. Nova Era; Jd. Paraíso; Jd. Pitoresco; Jd. Tropical; Jd. da Viga; Jd. Guandu; Juscelino; K-11; Km 32; Lagoinha; Miguel Couto; M Da Luz; Maria José; Monte Líbano; Mangueira; Marapicu; Marco II; Margarida; Metrópole; Mirim; Moquetá; Morro Agudo; Monte Castelo; Nova Atlântida; Nova América; Ouro Fino; Ouro Preto; Ouro Verde; Ponto Chique; Parque S. Marcelo; Palhada; Paraíso; Parque Ipiranga; Parque São Carlos; Piam; Posse; Prados Verdes; Prata; Primavera; Parque E. Pequeno; P. Flora; P. Rodilândia; P. Rodilar; P. Santa Eugênia; P. São Francisco; P. Santa Rita; P. São Vicente Paula; Rosa dos Ventos; Rancho Novo; Redenção; Rodilvania; Rosa Jesus; São Benedito; S C Guandu; Santa Eugenia; Santa Clara; Tinguá; Vila Alegre; Valverde; Vila Três Corações; Vila De Cava; Vila Nova; Vila Operária; Vila São Michel; Vila Verde e Vila Vista Alegre.