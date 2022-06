Sessão solene de aniversário da Acini ocorreu nesta semana na Câmara Municipal - Divulga;cão

Publicado 02/06/2022 20:54

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou nesta semana, uma sessão solene para comemorar o aniversário da Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu (Acini), que completou 77 anos de existência. Além disso, foram homenageados o presidente, vice-presidentes, ex-presidentes, membros da diretoria e colaboradores do órgão.

Houve também a troca no comando da entidade, com Delmo Simões Filho passando a presidência para Mario Lopes, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Delmo agora irá integrar o Conselho Deliberativo. O novo presidente prometeu que dará o seu melhor no cargo.

“A exemplo desta Casa, quero criar um Centro de Memória da Associação. Precisamos resguardar nossa história”, afirmou.

José Luiz Teixeira, vice-presidente, apresentou um pouco da história da Acini, desde a fundação, em 1945, quando o cenário brasileiro era o de fim da 2ª Guerra Mundial. Professor Luiz Teixeira, como é chamado, disse que o estatuto da Associação determinava como principais pontos de atuação, além de incansável trabalho na defesa dos interesses das classes industriais, comerciais e agrícolas, o desenvolvimento de toda a cidade iguaçuana.

A entidade cresceu, e segundo Delmo Simões, 80% do Produto Interno Bruto de Nova Iguaçu é originário dos estabelecimentos que a Associação representa.

O dirigente também presenteou o presidente da Câmara, vereador Dudu Reina com um livro editado nos 50 anos da entidade. Presente à solenidade, o deputado federal Dr. Luizinho destacou a importância de entidades como a Acini e o Rotary Club.

“Precisamos dar voz ao comércio da nossa cidade. Eles são responsáveis por alavancar a economia. Aproveito para anunciar a inauguração, em breve, de um hospital municipal na Estrada de Madureira e a instalação do Rio Imagem Baixada. Os dois equipamentos irão oferecer saúde pública de qualidade para toda população”.