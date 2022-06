Cemitério de Nova Iguaçu terá iluminação especial neste mês de junho - Divulgação

Publicado 02/06/2022 20:44

O Cemitério Municipal de Nova Iguaçu vai aderir à iluminação vermelha durante todo o mês de junho em alusão à campanha Junho Vermelho. A mobilização tem o objetivo de falar da importância da doação de sangue, assim como conscientizar os não-doadores sobre a importância do ato, que é responsável por salvar milhares de vidas.

Segundo o Ministério da Saúde, devido à pandemia, o número de doações diminuiu 20% em 2021 na comparação com o ano anterior. No primeiro trimestre do ano passado, a taxa de doação voluntária era de 1,6%, dentro do padrão estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A OMS também estabeleceu, em 2014, o Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado anualmente em 14 de junho. A data faz homenagem ao imunologista austríaco Karl Landsteiner, que descobriu o fator Rh e várias diferenças entre os diversos tipos sanguíneos.

Desde que passou a seguir o calendário de cores das campanhas de saúde, a Concessionária São Salvador tem se mobilizado para fazer uma série de alertas à população. A iniciativa começou ano passado com o Novembro Azul para destacar o combate ao câncer de próstata e seguiu com o Dezembro Vermelho pela importância da prevenção da aids.