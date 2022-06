Nova Iguaçu realizou Dia D pela vacinação contra a gripe e o sarampo - Divulgação/PMNI

Publicado 05/06/2022 14:45

A Prefeitura de Nova Iguaçu realizou neste sábado o Dia D da vacinação contra a gripe e o sarampo. A imunização ocorreu em mais de 50 unidades de saúde de diversos bairros e foram imunizadas contra a gripe 2.294 pessoas, já contra o sarampo, 547 garantiram sua proteção. O público-alvo que ainda não conseguiu se imunizar pode aproveitar que a campanha nacional foi prorrogada até 24 de junho, buscar um dos postos para garantir a sua vacina, conforme orientações da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde.

Apesar do tempo chuvoso, a cuidadora de idosos Luciene de Oliveira, de 45 anos, aproveitou para garantir sua proteção e a da filha, Gabriela, contra a gripe. Ambas foram vacinadas no Centro de Saúde Vasco Barcelos, no Centro de Nova Iguaçu.

“É importante se vacinar para ficar livre das doenças e garantir a proteção. A caderneta de vacina da minha filha está em dia e eu a trouxe para tomar a dose da influenza hoje. Aproveitei para me vacinar também”, disse.

Já a pequena Gabriela, que irá completar 5 anos, mostrou coragem diante da equipe de enfermagem e não teve medo da agulha. “A vacina não doeu”.

O secretário municipal de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, esteve em alguns pontos de vacinação, entre eles o Centro de Saúde Vasco Barcelos, que contou com o reforço das doutoras palhaças, que fazem parte do Projeto Alegria, e atuam no Hospital Geral de Nova Iguaçu, para recepcionar o público. Ao lado do Secretário Estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, o sambista Neguinho da Beija-Flor e outras personalidades influentes, ele destacou a importância deste Dia D.

“A intenção foi ampliar a cobertura vacinal da população que não compareceu no primeiro Dia D, em abril, por causa da chuva. A gripe é uma doença que pode se tornar grave em alguns pacientes e a melhor forma de prevenção é através da vacinação, assim como o sarampo, que estava erradicada. A vacina salva vidas”, comentou Cavalcanti.

Grávida de quatro meses, a lojista Jane Kelli Rodrigues, de 30 anos, procurou o posto de saúde para se vacinar contra a influenza, ainda mais nessa época do ano, onde as temperaturas são menores e favorecem o aparecimento de doenças virais.

“Eu decidi me vacinar por causa da gestação. É importante para eu me proteger contra a gripe, pois agora vem o tempo frio e costumam aparecer outras doenças. É uma ação fundamental para a população”, afirmou.

Já a confeiteira Laila Pisani, de 30 anos, trouxe a filha Laís, de 4 anos, para ser vacinada contra a gripe e o sarampo. A menina até chorou no início, mas saiu da sala de imunização dançando e convocando as pessoas para vacinar.

“Vacinar é proteger, principalmente para os pequenos. Também é uma forma de evitar o surgimento de algumas doenças graves, como o sarampo. Eles precisam estar com a saúde em dia”, destacou.