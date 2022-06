Nova Iguaçu aplica quarta dose para idosos acima de 70 anos - Divulgação/PMNI

Publicado 05/06/2022 19:31

A Prefeitura de Nova Iguaçu dá prosseguimento nesta semana com a vacinação contra a Covid-19, aplicando dose de reforço para adolescentes de 12 a 17 anos, que tenham sido imunizados com a segunda dose há quatro meses ou mais, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde segue, crianças de 5 a 11 anos também serão vacinadas, assim como idosos com mais de 60 anos, que receberão a quarta dose de reforço. Os postos ainda oferecem imunizantes contra Influenza e sarampo.

É necessário apresentar a certidão de nascimento ou RG, caderneta de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência no ato da vacinação. O público infantil precisa estar acompanhado dos pais ou responsáveis. A vacinação pediátrica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, enquanto a imunização para maiores de 12 anos acontece nos mesmos dias e horários, e também no sábado, de 8h30 às 14h.

Vacinação infantil contra a Covid-19 – (6 de junho a 10 de junho)

1ª dose: Crianças de 5 a 11 anos.

2ª dose: Conforme agendamento de retorno.

Horário: 8h30 às 16h.

Os locais e endereços da vacinação infantil estão disponíveis através do link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/infantil/

Vacinação para adolescentes, adultos e idosos – (6 de junho a 11 de junho)

1ª dose: Pessoas acima dos 12 anos;

2ª dose: Conforme agendamento de retorno;

Dose de reforço: Pessoas com mais de 12 anos vacinadas há quatro meses ou mais com a segunda dose ou aqueles que foram vacinados há mais de dois meses com a dose única (Janssen);

4 ª dose de reforço: Pessoas acima de 60 anos vacinadas há quatro meses com a dose de reforço.

4ª dose: Para imunossuprimidos vacinados há quatro meses com a dose de reforço.

Horário: De segunda à sexta-feira de 8h30 às 16h, sábado de 8h30 às 14h

Os locais e endereços da vacinação para adolescentes e adultos estão disponíveis através do link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/

Vacina contra a Influenza:

Podem ser vacinados contra a gripe os idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde de qualquer faixa-etária, crianças entre seis meses de vida e 5 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias de pós-parto), professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e Forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e funcionários do sistema de privação.

Para ser vacinado, é preciso comparecer a unidade de saúde levando a carteira de identidade, CPF e cartão de vacinação, principalmente as crianças.

Vacina contra o sarampo:

Já a imunização contra o sarampo será para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores da saúde. Para ser vacinado, é preciso comparecer a unidade de saúde levando a carteira de identidade, CPF e cartão de vacinação, principalmente as crianças.

O Ministério da Saúde recomendou a prorrogação da campanha nacional de Vacinação contra a Influenza e contra o Sarampo, para aumentar a cobertura vacinal contra as duas doenças. Por este motivo, a cidade de Nova Iguaçu seguirá vacinando, até o dia 24 de junho o grupo prioritário, enquanto durarem os estoques.

A lista com as unidades que farão a vacinação contra a gripe e o sarampo está disponível em: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/gripeesarampo