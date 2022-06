Crianças participaram de palestras sobre conscientização do uso da água e cuidados com o meio ambiente - Divulgação

Publicado 06/06/2022 10:30

A Companhia Estadual de Águas e Esgoto promoveu no último fim de semana um projeto em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente. A ação foi realizada por uma equipe do setor de Trabalho Social na Escola Municipal Shangri La, no bairro Parque Todos os Santos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, dando aos alunos um dia de aprendizado, conscientização e diversão.

Com programação de atividades socioambientais, o evento contou com a Tenda Socioambiental com palestras sobre conscientização do uso da água e cuidados com o meio ambiente. Os participantes levaram para casa mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, produzidas nos viveiros do Replantando Vida, programa socioambiental da Cedae.

- Aproveitei a ação social para saber um pouco mais sobre o que a Cedae está trazendo para o bairro, além de aprender sobre os cuidados com a natureza - disse Fabiana de Farias, moradora da região que saiu com uma muda do Replantando Vida.

As ações ainda incluíram oficinas de aproveitamento de alimentos e de confecção de arranjos de orquídea, atividades de educação ambiental para crianças e entrega de brindes e cartilhas socioeducativas. Guloseimas como algodão doce e pipoca foram distribuídas para o público, e a hidratação foi reforçada pelos aguadeiros da Cedae, que circularam com bombonas de água pelo encontro.

Os participantes também tiveram acesso aos estandes do Detran, da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu e do Alcoólicos Anônimos que disponibilizaram serviços ao público, como emissão de segunda via de documento de identificação, aferição de pressão arterial e glicemia, entre outros.

- Aproveitei o evento para fazer a segunda via da minha identidade e tirar a primeira via do documento para a minha filha, - contou a dona de casa Tassiane Magalhães de Lima, que também participou de atividades sobre para reaproveitamento de alimentos.

O local escolhido para as atividades fica próximo às obras do Novo Guandu, nova Estação de Tratamento de Água (ETA) que produzirá mais de 12 mil litros de água por segundo e garantirá um reforço no abastecimento da Baixada Fluminense. Durante o evento, a equipe da Cedae promoveu o Plantão Social para prestar apoio aos moradores e esclarecer dúvidas sobre as intervenções que estão sendo feitas.