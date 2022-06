Membros dos poderes legislativo e executivo participaram de audiência sobre a saúde em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 06/06/2022 10:00

A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou audiência na última semana para apresentação do Relatório de Gestão relativo ao 1° Quadrimestre de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde. Participaram membros dos poderes executivo e legislativo do município da Baixada Fluminense.

De acordo com o relatório, o Hospital Geral de Nova Iguaçu receberá do governo do Estado um aporte de R$ 276 milhões. O Decreto do repasse já publicado em Diário Oficial e o valor será utilizado em custeio e manutenção do hospital.

Entre os temas apresentados na audiência, foram apresentados:

•As primeiras causas de internação, como é normal, são a gravidez, o parto e o puertério.

•As doenças do aparelho digestivo ficaram em quarto lugar no número de internações. Isto porque houve um aumento de gastroenterite viral, principalmente em crianças.

•O número de óbitos se manteve o mesmo em relação a 2021.

•Não houve um aumento expressivo de casos de Covid-19.

•A vacinação contra a Covid-19 continua avançando, sendo que até agora 1,5 milhão de adultos e 58 mil crianças foram vacinados.

•Além da covid, os números de casos de dengue e zika estão sendo monitorados.

•O total percentual aplicado na Saúde no 1° quadrimestre de 2022 foi de 16,96%, acima do mínimo definido na Lei, que é de 15%.