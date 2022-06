Prefeitura entregou novos veículos para programas de segurança pública - Divulgação

Publicado 09/06/2022 17:36

O município de Nova Iguaçu ganhou, nesta semana, um importante reforço no policiamento das ruas. A Prefeitura adquiriu sete motos para uso de projetos de segurança da cidade. O Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) recebeu seis veículos, que estão à disposição para que os agentes tenham uma maior agilidade e rapidez para deslocamentos e abordagens, enquanto o programa Segurança Presente também recebeu uma unidade.

De segunda à sexta-feira, os policiais com motos vão circular em localidades próximas ao Centro, como o bairro da Prata, Engenho Pequeno, Andrade de Araújo. Rancho Novo, Posse, Comendador Soares, Luz e K11. Já nos finais de semana e feriados, este patrulhamento vai atuar nas áreas rurais, como Tinguá, Rio D’Ouro, Vila de Cava, Adrianópolis e Jaceruba.

“Estamos iniciando a implantação do sistema de policiamento com motos em Nova Iguaçu. Até o fim do ano, vamos aumentar a frota para 20 motos. Isso vai dar mais agilidade aos policiais. Iremos dar segurança também em áreas turísticas. Temos tido bons resultados com o Proeis e a tendência é melhorar ainda mais”, afirmou o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa.

O patrulhamento será feito por duplas ou trios de policiais de motos, que poderão levar outros militares na garupa, quando necessário.

“As motos são ferramentas importantes para o policiamento preventivo, principalmente em situações que necessitam de deslocamento emergencial. A população vai perceber uma maior presença da nossa segurança. Com elas, os policiais vão fazer a prevenção e repressão aos criminosos que agem de moto”, afirmou o secretário Especial de Programas de Segurança Pública de Nova Iguaçu, tenente-coronel Fernando Vieira Bastos.

Segundo ele, cerca de 80% dos assaltos na cidade são praticados com o uso de motocicletas. “Como teremos mais agilidade no patrulhamento da cidade, os assaltantes vão pensar duas vezes antes de praticarem o roubo, pois sabem que chegaremos mais rapidamente ao local do crime, principalmente em áreas rurais”, destacou.

Atualmente, o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), um convênio entre Prefeitura e Polícia Militar, tem 120 policiais no patrulhamento das ruas de Nova Iguaçu. O programa opera com policiais militares contratados em seus dias de folga para aumentar a proteção em áreas da cidade previamente definidas.