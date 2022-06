Polícia Militar apreende armas e drogas em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 12/06/2022 14:43

A Polícia Militar realizou operações em duas comunidades de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no fim de semana que resultaram na prisão de quatro suspeitos e apreensão de grande quantidade de drogas, armas e equipamentos utilizados pelos criminosos. As ações foram na Favela do Danon e na localidade Novo Horizonte.

A primeira operação foi no Danon, após denúncias que elementos armados estariam fechando as ruas no acesso da comunidade com barricadas. Agentes se dirigiram ao local, onde se depararam com vários elementos armados que fugiram do local, mas um deles acabou sendo capturado e conduzido para a 52ª DP, onde permaneceu preso.

Em outro trecho da mesma comunidade, policiais foram atacados a tiros por um grupo de criminosos e após rápido confronto, conseguiu cercar e prender mais dois suspeitos, que também foram presos e encaminhados para a delegacia da região.

Com os suspeitos, foram apreendidos três pistolas, uma sub-metralhadora, 11 rádios transmissores, munições, uma granada, além de 654 tabletes e 570 embalagens de maconha de maconha, 5.300 pinos e 620 sacolés de cocaína, 80 frascos de Lóló, 101 pedras de crack. No fim, foram retiradas, oito toneladas de barricadas da comunidade.

Em outra ação, policiais em patrulhamento no Bairro Novo Horizonte tiveram a atenção voltada a um elemento com uma bolsa na mão, que ao avistar a viatura tentou fugir, pulando um muro de um terreno baldio. Ao cair, o mesmo fraturou os dois tornozelos, sendo alcançado pelos agentes, que o levaram para o Hospital da Posse, onde permaneceu acautelado sob custódia.

Com ele, foram apreendidos 270 Cápsulas de cocaína, 54 Pedras de crack e 24 papelotes de maconha. Todo material foi levado para a 54ª DP, onde o caso foi registrado.