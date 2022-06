Nova frota de carros foi entregue na última semana - Divulgação/PMNI

Nova frota de carros foi entregue na última semanaDivulgação/PMNI

Publicado 14/06/2022 19:39

Para proporcionar um melhor atendimento para a população de Nova Iguaçu, uma nova frota de veículos, que vão atuar nas ruas da cidade, foi entregue na última semana para a Superintendência de Vigilância Ambiental em Saúde (SUVAM), órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde. Dos nove veículos, três ficarão na própria SUVAM, três, na Vigilância Epidemiológica; e outros três, na Vigilância Sanitária, oferecendo mais agilidade no serviço.

De acordo com o secretário de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, os veículos vão dar condições ao sistema de identificar com mais eficácia os fatores de risco à saúde.

“Com essa quantidade de veículos, teremos mais ferramentas para expandir o serviço. Essa frota maior vai refletir, ao longo prazo, numa redução do número de doenças. Com a SUVAM fiscalizando as equipes que atuam na limpeza de caixas d’água, ralos, por exemplo, haverá uma redução nos casos de dengue. A curto prazo não reduz muito, mas lá na frente vamos ver um impacto significativo”, disse.

Para o superintendente da Vigilância Ambiental de Nova Iguaçu, Carlos Augusto Gonçalves, com a frota, o combate a endemias, por exemplo, vai ter a fiscalização reforçada, melhorando o serviço.

“Com esses novos carros, vamos poder chegar em mais ruas, mais bairros, ou seja, abranger mais localidades, beneficiando mais pessoas. Na SUVAM, vamos agilizar as visitas às URGs (Unidades Regionais de Governo), supervisionar os agentes. Esses veículos vão se somar a outros seis carros que tínhamos em nossa frota”, destacou.